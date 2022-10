<strong>Zelle de papá se convierte en única razón por la que esta familia aún se habla</strong>

La familia Oliveira Blanco, oriunda de Caracas pero con espíritu portugués, sufrió una acalorada discusión la tarde de este martes donde se presenciaron insultos, gritos, mechones de pelo arrancados y tacones cortopunzantes incrustados, que terminó con la dramática e impactante conclusión de que la única razón por la que aún mantienen algún tipo de contacto es para pedirle favores con su Zelle al señor Augusto, padre y cabeza de esta familia.

El comerciante de 58 años y decepcionado padre de 6 hijos, nos contó los terribles momentos que se vivieron en esa casa: “Bueno, todo comenzó cuando mi hijo menor dijo en la mesa que Cristiano estaba acabado, ahí empezaron a gritarse y honestamente yo lo que hice fue que me disocié, como dicen los jovenes de ahora, así no sé quién le dio a quién. Lo único que sé es que haberle pagado a ese gestor para que me abriera esa cuentica de Zelle ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, puro ‘papá transfiere al de los repuestos del Corsa’, ‘papá me cayó una plata en tu zelle porque vendí foto pies’ y nunca nadie me dice ‘papá ¿cómo estás? te mandé una plata’ porque lo que son es unos pichirres interesados. Mejor nunca hubiera abierto esa vaina y los dejaba a todos pariendo con ese pago móvil del bicentenario”, concluyó el señor Oliveira, mientras su esposa le pedía que por favor le hiciera el favor de transferir a la muchacha que le hace las uñas.