Rihanna anuncia su nueva línea de bebés

La reconocida cantante, empresaria y sugar mommy de A$AP Rocky, Rihanna, no para de revolucionar el mundo de la moda a través de sus innovadores productos Fenty. En esta ocasión, reveló su nueva línea exclusiva de bebés de lujo, los cuales ya se están convirtiendo en un símbolo de estatus y opulencia al demostrar que puedes mantener un muchacho en esta economía.

Logramos conversar con Mariana Bianchi, una de las primeras compradoras de este lujoso producto-bebé, quien nos comentó un poco acerca de su experiencia: “Ay, a mí este bebecito me ¡EN-CAN-TA!, es tipo suuuper cute, no llora, no caga y si le aprietas la oreja canta Diamonds, ¿qué taaaal? De paso me costó apenas $25.000, ¿sabes? Todas mis amigas me preguntan ‘marica, ¿cómo haces para tener un bebé ahorita con esta situación?’ y esa es la mejor parte, ¿sabes? Porque hoy por hoy cualquier sifrina en Caracas tiene unos Ferragamo o anda montada en un Ferrari, ¿pero un bebé? Somos pocos los que nos podemos dar el lujo, ¿sabes? Además es Fenty, o sea, seguro cuando crezca se mete a rapero o algo y me mantiene también”, afirmó Bianchi, mientras reafirmaba su estatus social en el país paseando al bebé por las calles.