HISTÓRICO: Marcha por la libertad de los presos políticos no termina multiplicando los presos políticos

Un hecho inaudito en el régimen chavista ocurrió esta semana dentro de la Universidad Coñaceada de Venezuela, UCV, luego de que cientos de estudiantes protestaran por la liberación de los presos políticos y la marcha concluyera sin más presos políticos para el historial criminal del PSUV.

Ningún politólogo, policía, ni experto de Reddit ha logrado explicar cómo ocurrió, pero sin duda este hito histórico quedará en la memoria de los estudiantes. “Chamo, yo por fuera iba envalentonado pero lo que estaba era cagado, hasta me puse los zapatos de correr y prendí el Strava por si tocaba dejar el pelero. Y no sé si es que Trump los tiene agarrados por las bolas o que les volaron los depósitos de lacrimógenas, tanquetas y ballenas de ácido de batería el 3 de enero, pero por fin una protesta por la libertad de los presos políticos no termina en más presos políticos, en un especial de VTV insultándonos o en un compartir de Nutella de Lilian. ¿Quién lo diría?, el truco para protestar en paz siempre fue tener más de una decena de helicópteros chinook de nuestro lado”, concluyó el estudiante de sociología Andrés Cedeño, quien prefirió permanecer en el anonimato.