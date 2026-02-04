American Airlines anunció esta semana que se convertirá en la primera aerolínea en restablecer sus servicios sin escalas entre Venezuela y Estados Unidos con la reactivación inmediata de sus vuelos directos entre Caracas y el Calabozo de ICE en Florida.

El presidente de la aerolínea, Mark Icon-Lewis, confirmó que ya están preparados para conectar a los venezolanos con sus futuros centro de reclusión antes de transportarlos de nuevo como deportados: “Muy pronto veremos despegar de Maiquetía los primeros vuelos sin escalas hasta Alligator Alcatraz y Guantánamo, atendidos por nuestras hermosas azafatas de ICE, quienes están entrenadas para amarrar como hallacas a todos los pasajeros durante el Check-In con la finalidad de asegurarnos que todos lleguen sanos y salvo, sin ningún intento de escape. Los precios variarán de $5.000 a $10.000 dependiendo del día de la semana y si el pasajero tiene pasaporte venezolano o europeo, en cuyo caso recibirán un trato premium donde podrán viajar con todas las comodidades antes de ser arrestados y deportados junto a todos los demás”, explicó el presidente de la aerolínea, que aún así es mejor que Avianca.