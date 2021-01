Estudiante aprovecha esta semana de descanso para hacer lo mismo de siempre

Carolina García, cursante del quinto semestre de Administración en la Universidad Ficticia de Caracas (UFC) retomará las clases la próxima semana. Para aprovechar sus días de vacaciones al máximo, decidió invertir su tiempo haciendo exactamente lo mismo que hace en cualquier otro día del año: procrastinar tareas importantes y ver algo en Netflix.

García, quien al momento de escribir estas líneas no se ha bañado en tres días, nos comentó más sobre cómo está pasando sus días: “¡Ay, marico, yo no me estoy dando mala vida! Estoy aprovechando estos días al máximo. Quizás ahora más tarde por fin termine de ver The Irishman. Bueno, en verdad me he visto casi todas las series de Netflix durante el semestre, así que no hay mucha diferencia. De hecho me estoy quedando sin cosas por ver. Tengo ahí como 55 series bajándose en torrent. De resto estoy echada en mi cama, me da un poco de ladilla salir a ver a mis amigos, honestamente. Sigo muy en mentalidad de cuarentena y le digo a todo el mundo que si salgo me voy a morir, aunque es por puro fastidio a arreglarme y bañarme. Me van a hacer falta estas vacaciones cuando se terminen, vale. Al comenzar clases en la UFC otra vez va a ser un fastidio cuadrar el horario para poder ver mis series durante las clases”, dijo Carolina, quien luego se descargó 8 audiolibros que sabe que no va a escuchar.