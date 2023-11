Fabrizio Perezzini, un joven de 25 años que se describe así mismo como aficionado al pádel, deportista de pádel e historiador de pádel en formación, hizo un gran esfuerzo económico reduciendo de 168 a sólo 150 sesiones de pádel esta semana para pagarnos una publicidad con el objetivo de que sepan que, para sorpresa de absolutamente nadie, juega pádel.

Luego de quemar la impresionante cantidad de media calorías en un juego de pádel, Perezzini se acercó para hablarnos sobre su amor por el deporte, específicamente el pádel: “La verdad es que este deporte es mágico, me refiero al pádel, porque es como si agarraras lo mejor del tenis y lo mejor del ping pong y lo echaras a la basura, entonces te quedaría el pádel, que es mi deporte favorito y el que practico todos los días. El pádel, pues. Además desde mi punto de vista como jugador de pádel, el pádel es un excelente ejercicio para las personas que no quieren hacer ejercicio, porque es como una bailoterapia pero en la que sí tienes que gastar plata, como mis zapatos especiales de pádel, porque juego pádel, o mi pala de pádel, para jugar pádel. La verdad es que el pádel me parece el mejor deporte del mundo, y no lo digo sólo porque yo practique el pádel. Espero que sigan construyendo canchas en cada centímetro cuadrado de la ciudad para nosotros, los jugadores de pádel, como yo, que juego pádel”, concluyó Perezzini, mientras explicaba que se le dice pala y no raqueta, como si a alguien le importara la diferencia.