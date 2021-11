Chamo termina comprando EPA por falta de sencillo para pagar tornillo

Este miércoles, Jorge Gutiérrez, un joven caraqueño, fue a la ferretería a comprar un tornillo para reparar un mueble; sin saberlo, saldría de ahí convertido en un empresario. La sorprendente transformación ocurrió cuando Gutiérrez se vio en la obligación de comprar la sucursal de la ferretería EPA, ubicada en Los Ruices, Caracas, porque no tenían sencillo para darle el vuelto. Luego de la adquisición, el joven Gutiérrez tomó la decisión de quedarse viviendo en la sección de camas de EPA.

“Yo vine por un tornillo y ahora tengo la tienda entera, todo porque nadie tiene sencillo ni de 10 dólares, no tenían ni para devolverme eso con pagomóvil, ni cupones, ni besitos de la cajera, nunca nadie tiene vuelto en este país, mi pana. Pero bueno, no me quejo. Toda mi vida soñé con ser empresario, y por fin lo logré”, declaró Gutiérrez, que mientras jugaba con las pelotas de EPA que sus papás nunca le compraron de niño: “Como no tenían vuelto decidí agregar 55.000 dólares más y comprar todo el local. Igual necesitaba una casa pues, como dice mi papá ‘es mejor que sobre a que falte’ y qué mejor que llegarles con la grandiosa noticia de que me gasté la plata de los ahorros para comprar un grandioso EPA”, finalizó Gutiérrez, minutos después de comprar un bodegón en Las Mercedes porque tampoco tenían vuelto.