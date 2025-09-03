Señor se hace experto en geopolítica-armamento-rutas del narcotráfico-lanchas e IA en 5 minutos
En solo cinco minutos, Orlando Emmanuel Rincón Avendaño, influencer de teorías conspirativas y padre ausente, logró convertirse en un experto en geopolítica, armamento, rutas del narcotráfico, lanchas e IA tras analizar cientos de cadenas de WhatsApp y estudiar detalladamente el ataque por parte de EE. UU. a un peñero presuntamente perteneciente al narcotráfico.
“Esa vaina la volaron fue con un misil de esos que se llaman Tomahawk, ¿ah? Una vaina arrechísima que aquí ni los hemos visto nunca, pues”, soltó Rincón, tras ver el video de medio píxel publicado por el Departamento de Estado. “Muchos están diciendo que era un peñero y que no sé qué, pero ojo pelao y oído al tambor, si observan con detalle, esa embarcación tenía entre tres y cuatro motores Hellfire, que los usan mucho los carteles pa’ mover la droga a velocidades supersónicas por ahí, entre Paraguaná, Curazao y Wakanda, mi hermano. Es más, te digo una vaina: el peo ahora sí se prendió a nivel de política internacional geopolítica, porque Irán y China no han dicho ni pío, ¿te fijaste? Están calladitos, pero como dicen por ahí, el silencio habla más que mil cuaimas. Escúchame una cosita, ahí fácilmente, así por lo bajito, llevaban unas 100 toneladas de perico, ¿ah? Ellos dicen que espelucaron 11 terroristas, pero yo creo que había más, ¿oíste? Ojo pelao con eso, porque es una vaina seria, ahorita Maduro, Jorge y hasta el mismo Jaua deben estar es chorreados”, aseguró Rincón, mientras se le quemaba el arroz que estaba haciendo.