Joven indecisa entre estudiar Medicina o ponerse al día con Marvel

Luego de que Marvel anunciara las fechas de estreno de sus próximas 5 películas, la joven Andrea Medina ha pasado la tarde contemplando qué hacer por los próximos 10 años de su vida: debatiéndose entre estudiar Medicina en la Universidad Central de Venezuela o ponerse al día con todas las series, cómics y películas de Marvel.

Medina, quien ha querido estudiar Medicina desde los 8 años hoy se encuentra en una seria disyuntiva sobre cómo invertir los próximos años de su vida: “Creo que es la decisión más difícil que me ha tocado tomar. Son horas invertidas, horas que no se me van a regresar. ¿Las uso trasnochándome estudiando Bioquímica? ¿O viendo las series y pelis de Marvel en orden cronológico? ¿Ves qué complicado? O sea, sí, quizás si me voy por estudiar Medicina podré salvar vidas en algún momento, pero sí me dedico a ver y a entender profundamente el universo de Marvel… eso me salvará mi vida del aburrimiento. ¡No es cualquier cosa! Ambas cosas requieren dedicación, esfuerzo, sacrificio, noches y días y noches y más días sin salir de casa, mapas mentales para entender qué está pasando y carticas flash para aprenderme nombres. ¡Y tazas y tazas de café! No me dará tiempo en la vida para hacer ambas cosas, así que debo decidirme pronto, porque estoy teniendo una crisis existencial”, comentó Medina, mientras hacía una lista de pros y contras para cada una de las opciones.