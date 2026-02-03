Chavismo impulsa ley que libera a los presos políticos que ellos decían que no existían

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela —o lo que queda de ella— anunció el sábado pasado una ley de amnistía para la liberación de los “presos políticos imaginarios creados por la oposición”, en un esfuerzo del ejecutivo para la reconciliación nacional, la paz y el reconocimiento de personas que hasta el 3 de enero no existían para el chavismo.

Así lo anunció Rodríguez, en rueda de prensa con militares, ministros y ministros que son militares: “En nombre de nuestro presidente obrero ahora convicto, hemos decidido dar un paso histórico para este país, para la reconciliación nacional, el amor entre patriotas y primos de la Patria, procederemos a indultar y liberar a todas esas personas que antes del 3 de enero, nosotros no sabíamos que teníamos en nuestras cárceles. Abriremos las rejas para que salgan todas esas personas que no sabíamos de su existencia, o sea, al final abriremos rejas para que salga esa imaginación de la oposición. Esto permitiría que no se imponga la revancha, la venganza y el odio, sino la posibilidad de vivir en paz en Venezuela, siempre guiados por Donal… digo, por Nicolás Maduro”, explicó Rodríguez, antes de culpar a la Delcy Rodríguez de antes del 3 de enero por detener opositores.