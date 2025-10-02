Espíritu de la Navidad visita Helicoide y desaparece

El régimen de Nicolás Maduro, quien adelantó la navidad para comer hallaca con arequipe en octubre sin ser juzgado, iluminó el centro de torturas de El Helicoide, en Caracas, y lo utilizó para lanzar fuegos artificiales. Este festejo atrajo la atención del Espíritu de la Navidad, quien se acercó a la instalaciones, donde terminó desaparecido junto a los más de 850 presos políticos que hay en el país.

Conversamos con Santa Claus, mejor conocido como San Nicolás, Papá Noel o Mr. Worldwide, quien nos ofreció su opinión tras la desaparición de su milenario colega: “Yo le dije que no se metiera para allá, pero es que el Espíritu de Navidad tiene como mente de tara, no puede ver una luz y una ventana abierta porque va y se mete. ¿Sabes cuántos años tengo que no entrego regalos en Venezuela? Yo le dejé ese trabajo al niño Jesús hace rato, porque la última vez que estuve por allá me pararon como 40 alcabalas y me matraquearon todos los regalos. Ahora con este rollo me toca bajarme de la mula con unos abogados del Polo Norte que lo único que van a hacer es decirme que la detención es ilegal, como si no lo supiera. Que peo, hermano, de verdad”, concluyó el señor Claus, mientras sus duendes trabajaban a toda máquina en una estatua gigante de oro para Trump, con el objetivo de convencerlo de mediar en la situación.