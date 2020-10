Botella de ron le susurra a chamo que rompa la cuarentena

Seamos sinceros: sobrellevar la cuarentena sin salir a reuniones sociales es difícil. Las ganas de ver a tus amigos, familiares o de darse hasta abajo pueden generar estrés a cualquiera. Esto fue aprovechado este viernes por una botella de ron, quien susurró a su dueño al oído incitándolo a desatar todos sus deseos de fiesta y a romper la cuarentena sin temor al COVID-19.

Juan Fernández, quien antes de la cuarentena saludaba de beso en la boca, contó todos los detalles de su encuentro cercano del tercer tipo con una botella de ron: “No sé si estoy loco, no creo que esté loco; aunque eso siempre me lo decía mi ex cuando la llamaba a las 3 de la mañana. En fin, esta mañana estaba tranquilo en la sala viendo tele cuando empiezo a escuchar un ‘pssst, pssst’. Al principio lo ignoro, pero ya con la insistencia me levanto a ver qué era. ¡Coño! Era la botella de ron que estaba en el bar, me estaba diciendo que me acercara. Algo quería, estaba como seduciéndome, al principio me dijo que la viera, y yo no sé, me dio pena. Después me dijo: ‘¿epa, será que no quieres invitar a tus panas, o salir por ahí?’ Yo me quedé atónito: era un litro de ron hablándome para que fuera a beber, no le quise parar pero me empezó a decir que saliera por ahí a jugar dominó, a bailar y a darle hasta abajo, a invitar chicas que no me parecieran bonitas, que él las ponía bellas. Fue todo muy feo. Me dio miedo porque además tenía la voz de mi tío Ruperto, el que siempre me preguntaba por ‘las carajitas’ aún sabiendo que yo desde hace años salí del closet”, afirmó Fernández, mientras le echaba Coca Cola al ron para que se callara.