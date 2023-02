ATEMORIZANTE: Chamo descubre vestidos de boda en Pinterest de su novia

Luego una típica noche juntos de ver Netflix, pedir delivery y discutir por “¿quién es la perra esa?”, el joven Juan David Briceño, e̶s̶c̶l̶a̶v̶o̶ ̶d̶e̶ ̶a̶g̶e̶n̶c̶i̶a̶ community manager de 27 años, tuvo la desdicha presenció algo aún peor que Diosdado en boxer. Durante horas de la madrugada fue fatídico testigo de su novia, Stephany, buscando vestidos de boda en pinterest, situación que le bajó la tensión, casi le provoca un infarto cardiaco y lo mantuvo toda la noche en vela.

Desesperado por encontrar alguien con quién desahogarse sobre esta horripilante situación, Juan David se acercó a nuestro pasante para contarle acerca del escalofriante suceso: “No podía dormir porque las hamburguesas de $1 me dieron una gastritis infernal y por eso es que atrapé a Estefany en medio de la madrugada, a la que se hace llamar ‘cuchurrumí’ con una sonrisa demoniaca buscando vestidos de boda por Pinterest. Chamo, yo lo que tengo son 27 añitos, eso es un matrimonio infantil, ¿y de paso tener hijos?, ¿cómo coño voy a rendir la plata para comprarme paqueticos de Ultimate en el FIFA? Imposible. Ahora tengo que buscar una forma de resolver esta situación, pero no puede ser hablando como si fueramos adultos, ¿cómo coño podría decirle a Stefani que no me quiero casar con ella? Le rompería el corazón en mil pedazos. Lo mejor sería simplemente cogerme a su mejor amiga, o a su prima, o a mi prima, no estoy seguro todavía”, concluyó Briceño, quien no pudo confirmarnos cómo se escribe realmente el nombre de su novia antes de publicar el artículo.