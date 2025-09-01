Call Of Duty Warzone estrena nuevo skin de miliciano

El videojuego bélico favorito de todas las personas que no tienen dinero para comprar un videojuego, Call of Duty: Warzone, acaba de estrenar el pase de batalla “Guerra Económica”, donde incluye nuevas skins de Miliciano Bolivariano de 75 años, Coronel con diabetes tipo II y Henrique Capriles Radonski.

Conversamos con el director creativo de Infinity Ward, Mark Halls-Aboland, quien nos ofreció más detalles acerca de la planificación y ejecución de este último pase de batalla: “Nuestro lema como compañía siempre ha sido, ¿cómo podemos hacer que nuestros jugadores gasten más dinero? Y creemos firmemente que la mejor forma de lograrlo es venderle los skins más en tendencia, como el de Nicki Minaj, Beavis & Butthead y Victor Drija. Pero especialmente con skins, armas y mapas que reflejen conflictos modernos, por eso el nuevo pase de batalla ‘Economic War’ te permitirá jugar como un verdadero Miliciano Bolivariano en el ocaso de tu existencia, equipar tu palo de reglamento para eliminar a los oponentes un escobazo a la vez y lanzar mango-granadas para noquearlos con mayor eficiencia que nunca”, explicó Halls-Aboland, antes de revelar que el costo es de $25, con descuento especial para quienes lo compren a través de la Plataforma Patria con el bono de Guerra Económica.