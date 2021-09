Porque viste Élite, Netflix te recomienda ir a terapia

Al igual que tu madre, que se angustia toda cuando duras 12 horas encerrado en tu cuarto sin salir, Netflix también se preocupa por ti. Por esta razón, este miércoles la compañía de streaming anunció un plan especial para sus usuarios mayores de 25 años que han logrado ver las 4 temporadas de Élite, mediante el cual les pedirán que por favor vayan a terapia.

Reed Hastings, fundador de Netflix —y quién tampoco supo contestar por qué el buscador autorrellena los nombres de las películas, como si estuvieran disponibles— compartió algunas palabras sobre el nuevo plan ofrecido por su plataforma: “Si algo nos demostró esta pandemia, a todos, es la importancia de la salud mental. Aquí en Netflix estamos preocupados por nuestros usuarios, sabemos que los últimos meses no hemos renovado la cartelera y estamos conscientes además de que nuestras películas están saliendo bastante malas, pero eso no es excusa para que vean Élite completa, menos si tienes más de 25 años. ¿En serio, qué les pasa? ¡Es malísima! Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, solo estoy para ayudarlos, y es por eso que cada vez que alguien llegue a ver Élite, automáticamente le saldrá un aviso para que asistan a terapia, es preocupante esta conducta. No se preocupen por el costo de la terapia, si quieren, hasta nosotros se la pagamos”, finalizó Hastings, antes de revelar —minutos más tarde— que él tampoco puede dejar de ver Élite.