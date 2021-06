Señor defiende los valores de la familia tradicional a pesar de tener dos familias

El señor Francisco Melo —cumanés y “orgullosamente” homofóbico, según sus propias palabras— le dio la bienvenida a junio, mes en el cual la comunidad LGTBQ+ celebra el orgullo de este colectivo, ofreciendo un sermón a todo el que pudo escucharlo sobre lo importante que es mantener los valores tradicionales de una familia occidental. Melo siente que dar este discurso es particularmente importante hoy en día, pues quiere dar el ejemplo “correcto” a sus dos familias.

Melo, quien tiene una familia escondida en Puerto Ordaz, nos habló más sobre su vehemente defensa de la moral de la familia “de bien”: “¡No podemos dejar que los liberales liberalistas salvajes de la izquierda del Foro de São Paulo y de la derecha masónica nos priven de nuestros valores y virtudes tan importantes de la familia heterosexual! La depravación que nos quieren meter por los ojos va a lograr que los valores occidentales se nos vayan de las manos, esos geiyes (sic) son una desviación de lo que dice la Biblia. ¿Dónde quedó el respeto al matrimonio, al hombre, a la mujer? ¿Ah? De verdad, yo te digo, es una cosa seria. Un matrimonio debe ser así, solo entre un hombre y una mujer. Bueno, a veces uno comete errores, pues, ¿sí me explico, jefe? Y bueno, uno conoce a otra mujer y se le olvida comentar que uno ya tiene una esposa y tres hijos. Y bueno, se complica la cosa, pero yo no le quiero romper el corazón a ninguna, pues, así que me quedo calladito y todos felices, pues. Yo no creo que eso sea infidelidad; infidelidad es cuando es cosa de una sola noche. En mi caso ya han pasado más de tres años, así que estoy salvado. En todo caso quiero que mis 7 hijos me vean y puedan decir con orgullo que su papá sí hizo las cosas como Dios manda”, comentó Melo mientras le decía “me caso” a una muchacha que pasaba por el lugar.