Chamo no celebra fiestas paganas porque no tiene plata para pagar la entrada

Diabólicos, malignos y alejados de Dios, así calificó el joven Dorangel Castillo a los precios del pollo y a los que celebran Halloween este fin de semana, aunque realmente lo hace porque no ahorró lo suficiente para la entrada a una fiesta.

Dorangel, quien jamás en su vida ha ido a misa, comentó: “Yo no voy a esa fiesta de halloween porque es un invento de Lucifer, La Llorona y Walter White para que uno la pase sabroso en pecado, a mi lo que me gusta es rezar los misterios del rosario, prender velitas a los santos para ahorrar electricidad y pasar toda la noche viendo la novela. Allá ustedes que arderán en el infierno por rascarse y perrar sabroso sin mi, ya los veré desde el reino de Dios cuando cobre mi quincena que me la pasaron para el lunes, eso sí, estuve investigando y me parece que esos intercambios de regalos en diciembre también son obra de satanás, así que no me inviten” concluyó Castillo antes de improvisar un disfraz porque un amigo le consiguió una entrada de cortesía.