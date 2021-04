Mamá en Venezuela cuenta a hijo en Madrid que una harina ya cuesta 200 cabezas de ganado

Beatriz Sánchez (65) llamó esta tarde a su hijo Fernando, quien vive en Madrid desde hace 3 años, en una conversación que nunca dura menos de una hora. Allí, la señora Beatriz le explicó a su hijo que “todo en Venezuela está carísimo, ya un kilito de harina cuesta como 200 cabezas de ganado, 10.000 dólares al cambio o una noche en el Humboldt”.

Fernando, quien siempre atiende las llamadas de su madre para aclararle que no es cierto lo que un señor andino dice por notas de Whatsapp, ofreció declaraciones: “Para ser honesto, no entiendo nada de lo que pasa en Venezuela ¿Cómo sabe ella cuánto cuesta una cabeza de ganado? ¿Hay un Monitor Cabeza Today? ¿La gente ahora se rige con eso? Ya honestamente no entiendo nada. De pana que un día mi mamá me dice que ‘todo está bien’ otro día me dice que está tirada en el piso porque El Coqui invadió un cuartel de la PNB con la ayuda de los mortífagos y una raza de 4Runners extraterrestres que se llaman ‘los enchuficons’. Todos los meses pasan cosas distintas, al principio empecé enviando 50 dólares anuales pero ahora no sé cómo voy a hacer, será que ahora me toca enviar unas vacas y unos cochinos por puerta a puerta”, sentenció Fernando quien a pesar de todo el amor que le tiene a su madre, no quiere vivir con ella en el exterior.