Mood de vacaciones es brutalmente asesinado cuando mamá propone visitar iglesias

Este martes, José Ferreira, un joven caraqueño, sintió un gran alivio en su pecho porque después de siete años finalmente pudo salir de viaje de vacaciones, luego de haber renunciado a sus trabajos de Community Manager, niñero y paseador de perros. Sin embargo la dicha duró poco, ya que el espíritu de las vacaciones fue asesinado a sangre fría por su propia madre luego que le sugiriera visitar iglesias en su recorrido.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar un poco con Ferreira; mientras este balbuceaba el Padre Nuestro, conversaron en voz baja sobre la congoja que le embarga: “Pana, yo lo que quiero es meterme de todo, quedarme en la cama y jugar League Of Legends todo el día. ¿Qué es esto de iglesias? Yo sé que Dios a mi edad andaba en una locurita, convirtiendo el agua en vino y cayéndose a palos; no visitando iglesias, él me entendería más que mi mamá. De todas formas la estoy acompañando para que no diga que soy un mal hijo y que ando en malos pasos, porque mal hijo no soy pero de que ando en pasos raros sí ando, o sea, ¿quien juega League Of Legends sin estar dañado? Además, más fastidioso que ir a 200 iglesias es calarse el tiquitiqui de esa señora que puede ser bien obstinante”, finalizó Ferreira minutos antes de leer completa la Biblia para hacer sentir orgullosa a su mamá.