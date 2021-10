"El aborto legal no es prioridad" dice joven que tiene como prioridad que haya fibra óptica en su cuadra

El día de ayer, José Hernández, un gamer de 24 años de edad, se ofendió al ver gente marchando para exigir el aborto legal en Venezuela, asegurando que eso no es un tema de prioridad por el momento; Hernández también agregó que piensa hacer una marcha para pedir cosas que en su juicio sí valen la pena para la sociedad, como la exigencia de fibra óptica para todos. No sean como José.

Enviamos a nuestro pasante subpagado con un pañuelo verde hasta la casa de José Hernández, para conocer más de cerca su punto de vista. Estas fueron algunas de sus palabras: “Yo no entiendo para qué el aborto. Si no quieren salir embarazadas entonces que no abran las piernas, aunque te digo algo: si yo llego a embarazar a alguien por ahí le digo que aborte, porque yo no puedo encargarme de nadie, aunque si puedo tener ese bebé no le doy el apellido. Yo solo pienso tener hijos dentro del matrimonio. ¿Que las mujeres pueden morir si se realizan un aborto clandestino? Bueno, como te dije antes, no es mi culpa. Para eso existe mucha protección, aunque si te debo decir que hacer el amor con condón no es tan agradable; pero ese no es peo mío jaja, ojalá pongan fibra óptica rápido que eso sí es algo que nuestro país necesita” finalizó Hernández segundos antes de que nuestro pasante se pusiera agresivo y lo cacheteara.