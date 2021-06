Guara en Chile finge ser norcoreana para que le alquilen apartamento

Después de meses de haber sido rechazada por su acento y nacionalidad venezolana, Beatriz Chirinos finalmente logró su cometido. Sin embargo, para poder firmar los papeles de su nuevo alquiler, Beatriz tuvo que pretender ser de Corea del Norte ante su casero, para impedir que su nacionalidad se interpusiera nuevamente en el proceso.

Conversamos con Beatriz para conocer más su técnica engañosa: “Na’guara, chamo, ¡yo de pana no me la podía creer! Te digo una vaina yo, estaba bien cansada de que a cada ratico conseguía un apartamento decente, no muy lejos, no muy caro y cuando iba a verlo siempre me terminaban rechazando. Yo dije ‘bacán’, ‘cachai’, y ‘po’ todas las veces que pude para ver si lograba neutralizar el acento de mi hermosa Barqui, pero na’guara de ratas que son, después me decían y que ‘ay, perfecto, ¿quieres un malta?’ y me babeaba toda, por supuesto. Rapidito se daban cuenta que era venezolana. Dije ‘no me la calo más’ y decidí hacer un cambio de look y personalidad total, me inventé una historia de que era de Corea del Norte y que no sabía mucho el idioma, dije que me llamaba Bea-ji y me aceptaron de una en un apartamento. Ya sé que por venezolana no entraré, pero de otro país con dictadura sí, ya veo cómo funcionan las cosas aquí”, aseguró Beatriz mientras decapitaba a un opositor al régimen norcoreano, solo para seguir fingiendo su nacionalidad.