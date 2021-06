En búsqueda de mejor calidad de vida, familia maracucha se muda a la Franja de Gaza

Cansados de vivir en Maracaibo —y en Venezuela, en general— por razones bastante obvias, la familia Montiel decidió esta semana asumir el reto de emigrar a la Franja de Gaza para encontrar mejores oportunidades y calidad de vida.

En su nuevo destino, donde dicen estar “mucho más cómodos” que en Zulia, hablamos con el padre de la familia, Ezequiel Montiel, quien nos comentó que jamás se hubiese imaginado una vida tan tranquila en Palestina: “Mirá mi rey, estábamos cansados par coño de seguir en Venezuela, esa hiperinflación trimardita nos estaba dando con todo, ni la Chinita la podía frenar. Más el rollo de la luz, pues, que es una verga inhumana. Se nos hizo bien difícil y la verdad ya todos nuestros amigos y primos se habían ido, ya no quedaba nadie en Maracaibo, la ciudad ya estaba muy abandonada, en todos los sentidos. Aprovechamos esos vuelos todos los locos que salen del país para terminar en Irán y después agarramos unos camellos bien mollejúos hasta la franja de Gaza. Mirá, aquí hace más fresco que allá en Maracaibo, la inflación no es tanto un problema, de vez en cuando cae una bomba o suena un tiro pero como ya uno tiene la experiencia de allá de Maracaibo que está candela uno también se acostumbra a eso, es más bien hasta tranquilo. Lo único es que en la maleta sólo pudimos meter 4 frascos de mayonesa, los estamos racionando porque aquí no se consigue, pero de resto, estamos bien aquí. No me arrepiento” comentó Ezequiel, mientras prendía y apagaba un interruptor para acostumbrarse de nuevo a la luz eléctrica.