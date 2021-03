Joven cierra exitosa jornada laboral tras mandar un correo

Luego de haber respondido un correo electrónico diciendo «De acuerdo» a las 11 de la mañana de hoy, Guillermo López cerró —desde la comodidad de su cama— lo que el mismo denomina «uno de los días laborales más exitosos de los últimos meses», considerando lo que ha sido su productividad durante los meses de la pandemia.

«Estuve pensando mucho tiempo mandar un mensajito y decir que estaba enfermo, o que el internet estaba caído, pero ¿sabes qué, Chigüi? Así no se echa pa’lante un país». Guillermo López

Para conversar sobre este logro, el mismo Chigüire Bipolar conversó detalladamente con López, para evitar que su mal ejemplo contamine el espíritu de trabajo de nuestro pasante subpagado: «Gracias, gracias. De verdad que fue un gran esfuerzo, no te puedo mentir. Estoy seguro que la empresa sabrá agradecer todo el empeño que le puse hoy. ¡Y mira que lo pensé! Estuve pensando mucho tiempo mandar un mensajito y decir que estaba enfermo, o que el internet estaba caído, pero ¿sabes qué, Chigüi? Así no se echa pa’lante un país. Así que le pedí a mi mamá que me trajera al cuarto un café, me puse un par de bolas, me senté en cama otra vez –aún con pijama, claro– y abrí el correo, vi que tenía un correo nuevo de mi jefe, con mucho entusiasmo le dí al botón de “De Acuerdo” que ya trae preescrito el Gmail y se lo respondí. ¡Pffff, quedé reventado! Pero el esfuerzo valió la pena. Menos mal que tenía la computadora al lado y cargada. ¡Si no imagínate! Me dan las 3 de la tarde entre cargarla y el asunto, y aún no hubiese mandado ese correo. Pero sí, ya suficiente trabajo por hoy. Estoy como cansado, como con… ay, no quiero decir flojera, pero sí un poco», concluyó López, quien siguió echado en su cama por el resto del día.