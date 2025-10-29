Leopoldo acusa a Capriles de bachaquear pollo en el 2016

Leopoldo López, dirigente opositor y papeado en el exilio, acusó a Henrique Capriles, diputado de la AN chavista, de haber sacado provecho de la crisis bachaqueando pollo, harina y café en 2016.

Durante una entrevista en el programa Alofoke, en Santo Domingo, López reveló: “Cuando estaba detenido en Ramo Verde el director de la cárcel me dijo que tenía una visita, ahí llegó Capriles con una licras pegaditas y una franelilla verde como 2 tallas por debajo, me miró a los ojos y me dijo ‘Leo, háblame cloro (sic), tengo el pollo en 5mil y el café rendío con un poquito de borra en 3mil la tetica, tu me avisas si vas a querer que tengo aquí un contacto que te lo pasa pa la celda, eso sí, te tienes que bajar de la mula porque llevo toda la semana haciendo cola y no pienso regalar mi trabajo’, desde ese momento empecé a sospechar que Capriles no era tan buena persona como aparentaba en sus periscopes de 5 horas”, aseguró Leopoldo mientras bebía su licuado de jamón serrano para llegar a las proteínas del día.