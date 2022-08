País entero le pregunta a Pogba si también le echó una brujería a la Vinotinto

Luego de las polémicas revelaciones hechas a la prensa por Mathias Pogba, hermano del centrocampista francés de la Juventus, Paul Pogba, donde confirma que el mediocampo le hizo una brujería a Kylian Mbappé. Tras esta noticia, algunos grupos afiliados a la hinchada de la selección de Venezuela, han enviado una carta a Pogba, preguntando si la brujería también fue enviada a la selección venezolana.

La carta enviada al francés fue enviada por el señor Gerardo Troconis, el último fanático vivo de la selección venezolana: “Coño Pol (sic) tu dime si le echaste una vaina a la selección, porque coño mi rey, no puede ser que en el momento donde teníamos la mejor plantilla de chamos, viniera la Federación y metiera unos técnicos ahí que uno ni sabe donde trabajaban antes. Y no sé si ese trabajo que le montaste a Mbappé también le cayó a Peñaranda y a Soteldo porque berro, todo ese tiempo que gastan con prostitutas y ese bajo rendimiento en sus clubes me ha llevado a pensar que sus mentes se las llevó el demonio. En fin chamo, ¿será que tu fuiste el que nos echaste esa maldición por la cuál perdemos en una remontada al minuto 90? Avísame porque seguramente es que somos malos, pero parece que nos hubieran echado una vaina. Tu sabes de que vuelan vuelan”, rezaba la misiva enviada al futbolista en la que también pedían unos realitos para la nueva franela Givova.