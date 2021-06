Mesonero tarda 45 minutos recitando todos los métodos de pago que acepta el restaurante

En “Carnita’s”, el restaurante #57 de hamburguesas que abrió esta semana en Caracas, Jose Luis Camacho y sus amigos tuvieron esta tarde una experiencia rápida y expedita. Por eso nunca pudieron imaginar que pedir la cuenta iba a terminar siendo un problema. Por lo contrario, tuvieron que escuchar un recital de 45 minutos de parte del mesonero que los atendió, informándoles de todos los métodos de pago que aceptan.

Hablamos con un aturdido Camacho, quien aún no sabe si de verdad pasó 45 minutos escuchando sistemas y métodos de pago o se sintió como eso por el peso de la hamburguesa doble carne a sobreprecio que se comió: “Hermano, no te estoy mintiendo. Yo pregunté cómo podía pagar solo para escuchar si Pagomovil era una opción, porque tengo todas las tarjetas vencidas y no quiero pagar una hamburguesa en dólares, pues. Jamás me imaginé que me iban a decir tantas maneras de pagar, la mayoría de ellas ni las conocía. El mesonero, muy amable, por cierto, tomó un gran respiro y empezó: ‘Si, caballero, tenemos punto de venta, pago móvil, efectivo, aceptamos crédito, débito, crédito internacional, débito internacional, transferencia pero solo a Mercantil Panamá, también tenemos Zelle, PayPal, PipolPay, Reserve, Payoneer, Venmo, CashApp, Apple Pay, Google Pay, TransferWise, Zinli, Airtm,…” y ahí siguió, hasta arrimó una silla y se sentó en la mesa, en ese momento fue donde realmente yo dejé de escuchar pero me daba pena interrumpirlo”, dijo José Luis, quien al final ni siquiera pudo escuchar si aceptaban o no el Pagomovil.