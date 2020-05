Dembélé se lesiona al ponerse el tapabocas

BARCELONA – El fútbol regresará pronto en algunos países de Europa y muchos atletas están felices por volver al campo a pesar que el único público será el señor que corta el cesped. Sin embargo, hoy el jugador francés Ousmane Dembélé —sin ni siquiera haber estado jugando— sufrió una lesión en el cuello al ponerse delicadamente su tapabocas para salir a entrenar.

“À la merde!”, gritó Dembélé, siendo la única frase que no tuvimos que traducir. “Estaba más que emocionado por salir a entrenar, especialmente porque me acababa de recuperar de una lesión del tobillo. Durante esta pandemia he procurado cuidarme mucho; me lavo las manos bien, pero sin mucha fuerza no vaya a ser que me fracture. También me pongo guantes con extrema delicadeza y mantengo 7 metros de distancia de todo lo que no sea una pelota. ¡Pero esto no me lo pude imaginar nunca! Estaba tan pendiente de ponerme el tapabocas con cuidado, sin apuro que jamás pensé que rotaría mi cuello y lesionarme. No es posible. Tuvo que haber sido algún tipo de voodoo que esté provocando todos mis traumatismos. Yo de verdad no me lesiono mucho. Lo prometo”, finalizó el jugador antes de fracturarse una costilla por estornudar.