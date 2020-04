Señor pensó que anuncio de Eve Online es parte de Safaera

Con ya incontables días en aislamiento social, el señor Fernando Guzmán de 48 años acude regularmente a YouTube como su fuente principal para escuchar música. En uno de esos intentos por tratar de entender las letras de Bad Bunny y J Balvin para mantenerse en contacto con la juventud, Guzmán confesó que tiene semanas creyendo que el anuncio de Eve Online era parte de la canción Safaera.

“He leído bastante sobre esa canción de Safaera, he visto a las mujeres haciendo bailes sobre el tiburón y me entró una curiosidad por escucharla. Pero como no tengo Spotify ni nada de eso —para qué lo voy a necesitar si la mejor música está GRATIS en Youtube— busqué la canción y la puse cien veces en repetición. Y mira ¡Me gustó! Tiene varios cambios de ritmo y hace referencias interesantes. Solo que había una parte al principio que no terminaba de encajar: totalmente en inglés, hablando de un universo vasto y de una tal Eva. Sí, poético, pero no lograba engancharlo con la canción. Hasta que hoy mi hijo le dio a un botón y me dijo que era un anuncio. ¡UN ANUNCIO! Todo este tiempo he sido engañado. ¡ya me la estaba aprendiendo! Ahora incluso creo que la canción me gusta menos sin lo de Eve Online”, dijo histéricamente el señor Guzmán, luego de enterarse también que la canción india no era parte de China de Anuel.