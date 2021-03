"Extraño Venezuela" dice chamo que lo que extraña es que su mamá le lave la ropa

“Me siento como nostálgico, vale… ¡cómo extraño a mi Venezuela!” exclamó esta tarde Juan Diego Allende, quien tiene un año y 9 meses viviendo en Ciudad de México. Lo que el joven aún no logra admitirse a sí mismo es que lo que extraña de Venezuela no son sus paisajes, su gastronomía o su gente, y mucho menos el desastre político, económico o social; sino que su mamá le lave la ropa.

“¡Cuántas ganas tengo de regresar a mi Caracas hermosa! ¡Cómo extraño el Ávila! Moriría por comerme un picante que realmente no es tan picante” son cosas que Juan Diego se ha repetido durante el día para tratar de ignorar lo que realmente hay detrás. Sin embargo, luego de unos tragos de mezcal, Allende nos contó los verdaderos sentimientos detrás de su nostalgia: “Chamo, estoy cansado de montar una lavadora cada semana. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Se me va todo el día esperando que la ropa esté lista en la lavadora para luego estar pendiente de sacarla de la secadora. Pero si no lo hago la ropa huele horrible o me quedo sin ropa limpia. ¡Es esclavizante! Extraño lanzarle la bolsa de ropa sucia por las escaleras a mi mamá para que me la lave. ¡Hasta me planchaba la ropa! ¡Cuánto la extraño!”, comentó Juan Diego, quien también extraña que su mamá le tenga lista la merienda todas las tardes.