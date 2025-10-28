Reportan enormes filas en Caracas para pelar bolas

No importa cuántas prepagos, camionetas tuneadas y prepagos tuneadas importen en Venezuela, la crisis económica sigue haciéndose notar en el ciudadano de a pie y de a zapato. Así lo constató una comisión de la encuestadora Chigüianálisis, que reportó largas colas en Caracas de ciudadanos que se disponían a pelar bolas.



Erwe Von Esse, director de la institución, divulgó una entrevista a un pelabolas que decidió mantenerse en el anonimato para no sufrir represalias: “Mi nombre es José Ortega y llevo haciendo esta cola desde las 3 de la mañana, a mi no me gusta estar en esta posición pero lo que nos tocó fue pelar bolas y aquí estamos, ¿qué más voy a hacer? No puedo echarme a morir porque yo tengo 15 chamos, 3 esposas y un alcoholismo severo que mantener”. Otro de los presentes también comentó desde el anonimato: “Me llamó mi hija tempranito y me dijo ‘mamá, vente temprano que hoy es tu número de cédula y te toca pelar bolas, yo te guardo el puesto’ y yo me vine rapidito porque tengo que aprovechar que me dieron el mes libre en el trabajo porque me botaron. Y no es que a mi me encanta pelar bolas, pero sino me puede tocar algo peor como mamarme tremenda yuca y eso sí que no, ¡aquí hay un pueblo digno!”, aseguró la caraqueña Yajaira Gómez desde el anonimato absoluto.