¿Guiño al Madrid? Mbappé se blanquea los dientes

Kylian Mbappé, delantero del equipo de fútbol francés París Saint Germain (PSG), se hizo este martes un tratamiento de blanqueamiento en sus dientes. Expertos en el fútbol aseguran que con los dientes blanquísimos el delantero estaría enviando una señal “desesperada” al Real Madrid para que hicieran su fichaje pronto.

“Por supuesto que Kylian se quiere ir al Madrid, obsérvalo de cerca. Jugadores como Kylian son unas maquinarias no solo de jugar fútbol, sino de enviar señales y códigos secretos tanto dentro como fuera de la cancha. ¡Ah, pero Kylian creen que no me estoy dando cuenta! ¡A mí nadie me engaña, esos dientes blancos están gritando a los 4 vientos ‘quiero firmar con el Real Madrid’. Mira lo que te digo, mira como anda todo sonreído” aseguró Raúl “el Totono” Martínez, comentarista de la emisora 640 AM “Fútbol y Astrología 100%”: “El Madrid es la mejor opción para Kylian, no entiendo por qué no lo terminan de soltar. Si esa joven promesa llega a deprimirse será culpa del jeque dueño del PSG, ya yo no puedo mas… En fin, vamos a escuchar Despacito versión Merengue y volvemos más con Kylian”, finalizó el comentarista que logró el inusual Récord Guiness de tener 5 meses hablando de Mbappé en un programa de radio escuchado por apenas 2 personas.