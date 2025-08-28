Chama que te tiene en visto desde hace 3 días le da like a las fotos de Taylor Swift en 0.001 segundos
La joven Ariadna Linares, quien tiene en visto a su larga lista de pretendientes –incluyendote– desde hace tres días porque “ella no es mucho de usar el teléfono”, no pudo evitar pero darle like a las últimas fotos de Taylor Swift en Instagram tan sólo 0.0001 segundos después de su publicación.
Conversamos con José Alberto Blanco –que lleva más chance que tú– para conocer más a detalle sobre esta complicada situación amorosa completamente unilateral: “No, o sea, lo que pasa es que ella no usa casi el teléfono, ¿sabes? Al final eso fue casualidad pues, pero igual aproveché de escribirle por Instagram también apenas vi el like, y por Telegram, y por Signal, y por Gmail, pero hasta ahí para no ser intenso, pues. O sea, jamás le escribiría por los DM de Spotify… otra vez. En fin, ella está full enamorada mío, ¿sabes? Si te pones a pensar, es como que ella me está cayendo a mí, lo que pasa es que así son las chamas ahorita, no están muy pendientes del teléfono, pero normal, hay que tener paciencia”, explicó Blanco, mientras le daba like a sus historias montada en el carro de otro.