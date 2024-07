El SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) ha decidido cerrar el centro electoral donde María Corina Machado, dirigente opositora, ejerció su derecho al voto. La razón detrás de esta drástica acción no tiene nada que ver con problemas fiscales o incumplimiento del IVA, sino con la aparentemente peligrosa y subversiva acción de permitir que Machado ejerciera su derecho al sufragio.

Según fuentes del SENIAT, el cierre del centro fue una medida de seguridad para «proteger la integridad del proceso electoral». Un portavoz del organismo explicó: “Fíjate que nos dimos cuenta de que el centro electoral estaba siendo vilmente utilizado para que votara la oposición. ¿Qué sería de nuestra democracia si permitimos que se lleve a cabo una votación en la que la oposición pueda participar libremente? Eso no se puede, papá. Según el artículo doscientos quinientos paragrafo verde de la Ley Orgánica Que Acabo De Sacarme Del Ano, un opositor no puede votar sin que sea cerrado el centro electoral por la sencilla razón de que a mi no me da la gana, pues. Este centro está cerrado y todas las personas que tocaron a María Corina de camino para acá, también están cerradas”.