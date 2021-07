Padre homofóbico cuestiona la heterosexualidad de su hijo porque fregó su plato después de comer

Gustavo Parra, padre de 10 hijos —de los cuales 5 son reconocidos, y solo 1 recibe su manutención— cuestionó la sexualidad de su primogénito Álvaro, de 23 años de edad, luego de verlo recoger el plato de la mesa y fregarlo en el lavaplatos.

“¡Fin de mundo! ¡Primera vez en 23 años que veo a ese muchacho recoger un plato de la mesa! Yo les digo algo, a mi me da dolor ver esto porque yo solo crié machos; bueno, yo no los crié porque me la pasaba en la calle buscando muje… trabajo, sí, trabajo”, fueron algunas palabras del señor Parra sobre lo sucedido. “¿Qué es eso de fregar platos? Eso lo hacen las mujeres, el hombre trabaja y la mujer lo atiende, yo me encuentro sumamente dolido por la actitud de mi primogénito, no sé si pueda recuperarme de esto, ni de ver cómo agarraba la esponja y se la pasaba al plato de un lado a otro, tendré pesadillas de por vida”, finalizó Parra, mientras nuestro equipo de reporteros le buscaba ayuda psicológica porque claramente necesita terapia.