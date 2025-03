“Ya nada puede ser peor”, fue lo último que dijo Javier Méndez antes de que todo empeorara. Abrumado por la devaluación del bolívar, los miles de casos de VIH y su nevera dañada por los cortes eléctricos, descubrió que el promotor de invasiones de viviendas, Leito Oficial, regresó a Venezuela bajo la administración de Nicolás Maduro.

Con lágrimas en los ojos y tajadas de mango sobre la mesa, Méndez reclamó indignado:

“¿Qué más quieren de uno? El sueldo se me devaluó, no tengo luz y me baño con toallitas húmedas. Estamos conservando el CLAP en sal porque Corpoelec me quemó la nevera, ¡y de paso nos traen a ese malviviente de Leito Oficial! ¿Pa’ qué lo traen? Lo hubieran dejado en Estados Unidos, ¿capichi? Aquí seguro se meterá a un colectivo o montará una panadería pa’ cobrar el dólar a 120, o a 170 si pagas con tarjeta internacional. Yo digo que hagamos una vaca entre todos y le pagamos una visa de inversor para dejarle ese peo a Trump, ¡o que lo manden a Chile! Así los xenófobos verán que los venezolanos no somos tan malos… porque hay gente peor”, concluyó Méndez, mientras el gobierno anunciaba que logró clonar a Leito.