Chamo que no entendió la promo de Grant's compra un iPhone 14 a ver si se gana una botella de whisky

Víctor Fernández, un joven caraqueño de 22 años, intentó participar hoy en el concurso de Grant’s, que te permite participar por un iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, el pobre Víctor no leyó bien las bases del concurso y terminó comprando el iPhone más nuevo y caro con la esperanza de ganarse una botella del delicioso whisky Grant ‘s y compartirla con sus panas.

Ignorando por completo que había confundido las bases del concurso, el autoproclamado as de los negocios explicó su estrategia ante un foro de sorprendidos economistas: “Ya lo tengo todo cuadrado para arrasar en el concurso. Yo les recomendaría que no se molesten en participar; ya yo compré el iPhone 14 Pro Max, las cámaras Instax y las GoPro que dicen ahí en redes a ver si por fin obtengo esa botella whisky, dicen que es buenísima pero nunca la he probado porque estaba ahorrando para participar; eso sí, no veo la hora de abrirla y sentarnos a celebrar y compartir con los panas. Lo único que todavía estoy resolviendo es que no consigo el QR en la caja del iPhone que tengo que escanear para subir la foto y participar, capaz este teléfono no lo trajo. Supongo que tendré que comprar otro” aseguró Fernández, quien si hubiera leído bien y comprado la botella de Grant’s capaz no estaría endeudado por los próximos 15 años.