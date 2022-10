FC Barcelona se pasa a la reventa de trajes de baño de Shein

Para los clubes y empresas en general, la inversión en nuevos productos que se sumen a la compañía es de vital importancia para la revaloración de la marca. El día de hoy, el Fútbol Club Barcelona se sinceró y sacó un comunicado asegurando que desde hace mucho el fútbol no es lo que está dando y por ello se inclinarán más en la reventa de trajes de baño de Shein.

Joan Laporta, enemigo #1 del fanático culé y presidente del club, compartió algunas palabras sobre esta gran inversión: “Habéis visto que el fútbol, venga, es que ya no damos para más. Hemos intentado de todo, hasta he puesto a todos los jugadores a tomar ayahuasca para que sanen su pasado y puedan ser mejores en el campo y ni con eso se ha logrado un cambio. De todos modos, es de mi agrado informarles que no estaremos en la Champions, pero también, y ¡ojo eh! Que ningún club del mundo tiene un showroom tan guapo como el que estrenamos en el Camp Nou. Hay trajes de baño para todas las tallas, esperamos por vosotros con las puertas abiertas; además, por la compra de un traje de baño, podrás darle una pequeña hostia a Piqué, luego no digan que no les dijimos”, finalizó Laporta mientras el estadio se llenaba de nuevo solo para meterle un lepe a Piqué.