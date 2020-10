Joven promete aguantar contracciones por 1 mes más para que su bebé no nazca Escorpio

En una historia realmente inspiradora, Marianela Santos informó hoy a su obstetra que había decidido posponer su fecha estimada de parto, a pesar de estar sufriendo ya de contracciones. La joven madre aseguró que esperará por lo menos hasta el 22 de noviembre para dar a luz y que de esta manera su hija no salga Escorpio; “el peor de los signos zodiacales”, según sus propias palabras.

Santos nos explicó la razón de su fuerte decisión mientras leía el Tarot de una enferma: “Me rehusaba a creer que el signo solar de mi hija fuese Escorpio. El lunar, ok, no hay problema. ¿Pero es que te imaginas un solar y ascendente Escorpio? ¡Ay, no! O sea, sería la hija más mal portada del mundo; ¡imagínate cuando llegue a la adolescencia! Adolescente Escorpio. ¡Para morir! Desde antes de nacer la amo, y es lo más perfecto que hay en el universo, pero de verdad creo que la querría un poquito menos si fuese Escorpio, no la soportaría de grande, yo lo sé. Te digo algo; es la mejor decisión posible. De hecho, aquí entre nos, pero esto no se lo vayas a decir a la doctora, he estado aguantando estas contracciones desde hace dos meses. Porque Virgo y Libra tampoco, nada que ver, no me llevo con esos signos tampoco. ¿Es una medida excesiva? Puede ser, pero una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Puede que ustedes no lo vean todavía, pero yo no iba a dejar que el destino me pusiera a mí, Tauro, una hija de un signo de agua. Cero compatibles. ¡Ay, la amo!”, concluyó Santos quien nos dijo que el 8 es nuestro de la suerte hoy, al igual que el número de golpes que nos iba a dar si seguíamos con chistes de Los Caballeros del Zodíaco.