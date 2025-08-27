Chamo con MacBook siente incesante necesidad de salir a utilizarla en la calle

Tras años repitiendo insoportablemente “Xiaomi tiene la mejor relación calidad – precio” en todas las reuniones, Alejandro Gutierrez se compró iPhone, MacBook y iPargatas apenas consiguió buen trabajo. Sin embargo, ahora se ve afectado por una incesante necesidad –casi sobrenatural– de salir a la calle a “trabajar” en su nueva laptop de Apple.

Mientras se bebía un café –obviamente malo– que le costó $15 en Fifi’s Coffee & Brunch Experience, Gutierrez explicó más acerca de este incontrolable fenómeno: “Bro, te lo juro que yo antes no era así, pero es que cuando veo mi MacBook de Apple que compré en Apple de la marca Apple, es como que me entran unas ganas, un impulso, una fuerza interior que me pide a gritos ir a trabajar en la calle. No sé como explicarlo, simplemente necesito sentarme en algún café, cualquiera, y abrir Excel para ver a los números sin hacer nada, porque realmente no tengo nada que hacer, sólo necesito sacarla a pasear, que todos vean que tiene el logo de Apple mientras reviso unas diapositivas, y de repente que me vean en una videollamada con mis AirPods, ¿sí me entiendes?”, reveló Gutierrez, mientras unos motorizados lo esperaban afuera del establecimiento para quitarle sus pertenencias.