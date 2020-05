Joven que tiene una semana sin subir un story a Instagram tiene una semana saliendo de fiesta

Estar en cuarentena afecta a todos de manera distinta, algunas personas están desarrollando agorafobia mientras otras no esperan el momento para sentir el calor del contacto humano en un autobús. Sin embargo, Juan Andrés Mejía (19) cumplió hoy una semana rumbeando todos los días en secreto, pero sin subir ninguna foto a sus historias de Instagram para que nadie le reclame.

“No sé de qué hablas. No hay ninguna evidencia que demuestre que yo no estaba en mi casa. Tomé muchas precauciones y no documenté nada en mis redes sociales… de haber algo por documentar, claro”, nos contó ‘Juanchi’ quien se veía afectado por una notable resaca. “Bueno, ok, sí fui a varias fiestas toda esta semana. Estoy cansado de estar en mi casa, mi gato me odia, mis papás también, mis papás odian a mi gato ahora y me harté de estar ahí. ¡Pero voy con precaución! En estas fiestas todo el mundo perrea, pero con tapabocas. Es como una fiesta de Halloween, pero con todos disfrazados de enfermeros. Es más, yo no salí por egoísmo, no, no. Yo salí por mi salud mental, que realmente es lo única que me importa. Por lo menos no soy un bolsa que anda subiendo videos en Insta. Eso sería una irresponsabilidad. Además, ¿tú crees que no veo a los amigos míos en Estados Unidos y México? Se la pasan de fiesta en fiesta ¿ellos acaso no están en cuarentena también?”, finalizó Juan Andrés quien aseguró que se lavó las manos en algún momento de la semana.