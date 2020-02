«Persiga ese carro, va el amor de mi vida» dice chamo a mototaxi mientras sigue a chama que cree que la van a robar

CARACAS – A veces las escenas de las películas, pasan en la vida real —no tanto en TNT porque ahí solo pasan Harry Potter y nadie realmente estudia magia— pero este miércoles Ricardo Márquez (25) vivió un momento cinematográfico cuando ordenó a su mototaxista que siguiera a otro carro donde iba el amor de su vida, quien se alejó de la moto donde venía el joven porque creía que la iban a robar.

“Se me iba Valeria y tuve que hacer lo que haría cualquier hombre enamorado: perseguir a mi amada cueste lo que cueste. Me monté en el mototaxi y le dije ‘persiga ese carro, el amor de mi vida se va del país’. Al principio me miró raro y su primera respuesta fue ‘¿tú quién te crees, Ryan Gosling?’ Me sorprendió su cultura de cine, pero me hizo caso y la perseguimos desde Altamira hasta Boquerón. Ella iba durísimo, seguro es porque tenía prisa, no sé, me imagino el vuelo la iba a dejar. La logramos interceptar porque la paró una alcabala de la guardia y en pleno matraqueo le pedí matrimonio. Ella solo me respondió: ‘¡tú estás loco, yo no me voy del país, iba a visitar a mi familia de Maracaibo!’. Qué hermoso momento, estoy seguro que me ama”, sentenció Márquez quien le pagó $2000 al mototaxista por esa carrera.

Por su parte, Valeria, la novia de Márquez, declaró: “Ricky está loco vale, ¿qué es eso de andar persiguiéndome por Caracas en una moto? De bolas que pensé que me iban a robar o a secuestrar, ¿acaso no ha visto que el FAES, la banda del Coqui y los fans de Richard Linares andan jodiendo gente en Caracas? Es un desconsiderado, casi me mato manejando por su culpa”.