TRÁGICO: Pelazón de enero ya llegó a los bolsillo de este chamo

Un trágico suceso llegó a la vida de David Fernández, un caraqueño de 25 años que trabaja como community manager, tras darse cuenta que la típica pelazón de enero que afecta a millones de personas en el mundo todos los años, lamentablemente se le adelantó.

Enviamos a nuestro pasante subpagado –quien sufre de esta lamentable condición el año entero– a tomar las declaraciones de Fernández, quien aseguró: “Chamo, yo no sé cómo pasó esto. Yo tenía mi platica organizada para mis gastos del mes, la botellita de ron pal 24, el Choconut para las malcriadas y una cajita de condones porque no quiero más hijos regados. Pero resulta que esta mañana salí a la calle, respiré y ya el dinero había desaparecido de mis bolsillos, fue cuestión de segundos. No me dio chance ni de comprarme un helado porque cuando revisé la billetera y sólo me quedaba un billete de 100 bolívares de esos del 2008”, concluyó Fernández, quien fue víctima del costo de vida caraqueño.