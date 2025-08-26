Buques estadounidenses reviven grupo de Whatsapp que no hablaba desde el 28 de julio

Nada más eficaz reviviendo un grupo de WhatsApp que un chisme de embarazo, de cachos o de embarazo con cachos, excepto presencia de buques estadounidenses en el Mar Caribe. Así es como el grupo “Familia Ochoa-Jimenez-Rosales” se activó con 7.841 mensajes durante el fin de semana, luego de estar totalmente inactivo desde el 28 de Julio.





Conversamos con María Clara Rosales (26), administradora y miembro más joven del grupo y “hacker” de la familia, quien nos comentó cómo se vivió la intensa conversación: “Chamo, o sea, en ese grupo casi nunca hablan, sólo unas tías que a veces mandaban una cadena de WhatsApp, un audio diciendo que compraran enlatados porque se iba a prender el peo o todo el expediente de divorcio de mi prima que quedó embarazada del amante. Pero la verdad es que desde el 28 de julio nada más nunca escribió nada por miedo a una alcabala, una vaina, porque si te agarran por ahí es que van a pedir el Zelle para que te suelten. Pero con este peo de los buques, ¡ay Dios! eso no paran de llegar mensajes, todo el día a toda hora, hasta me comieron los megas del teléfono enviando videos de esos benditos barcos desde todos los ángulos. Al tío Evelio hasta lo hospitalizaron porque le dio un ACV pensando que iban a llegar a La Guaira el domingo y no llegaron”, afirmó Rosales, quien tuvo que limitar los mensajes del grupo para que el teléfono no se le descargara cada 30 segundos.