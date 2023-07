Cristiano Ronaldo pide traspaso a la Liga Futve en último esfuerzo para que Messi no lo supere en goles

La superestrella del fútbol e ídolo de toyoteros, Cristiano Ronaldo, habría pedido a su club, Al Nassr, ser traspasado al Carabobo Fútbol Club de la Liga Futve para no poner en riesgo su récord de goles como máximo anotador de la historia del fútbol.

Juan Domingo Tolisano, entrenador, preparador físico y community manager del equipo granate, habló para ofrecer buenos comentarios sobre el astro portugués: “Bueno acá nosotros estamos encantados con la idea de que el señor Cristiano Rolando quiera jugar acá en nuestro humilde club, pero que sepa que no le vamos a dar ningún trato especial. Si quiere ganarse la titularidad tendrá que demostrarlo en el campo. Según me comentaron va a venir cobrando 20 bolívares anuales, lo cual me parece una barbaridad para un jugador como él considerando que aquí pagan por exposición. En fin, esperemos que logre hacer todos los goles que dice que quiere hacer para ver si por fin ganamos algo”, concluyó Tolisano, mientras pedía una franela limpia para CR7, nuevo jugador de su club.