"Haz lo que te apasione" dice señor que es contador y evidentemente no lo hizo

En la vida hay cosas que nos apasionan pero que nunca logramos concretar, como por ejemplo, ser millonarios o en su defecto, enchufado. Este caso no iba a ser distinto para el señor Santiago López, quien es contador y le aconseja a todos que hagan lo que les apasiona cuando claramente él no lo hizo, porque es contador público.

“Ser contador es el estilo de vida que decidí para mí. Cuando era joven, en ese entonces, me dije a mí mismo que yo iba a pasar todos los días que me quedaban de vida clasificando cuentas y registrando el dinero que tenían los demás. Wow, fue lo mejor que pude haber hecho y no me arrepiento, desde ese día vivo feliz en mi oficina sin ventanas y poniéndome la camisa por dentro de los interiores para ejecutar el trabajo que amo. La vida es muy corta para no hacer lo que te gusta, por ejemplo llegar a la oficina y tomarte ese café que hace la señora que limpia que parece que lo hace con tierra ¡qué delicia! Además, a quién no le va a gustar pasarse 8 horas entre papeles, clips, grapadoras, archivos con demasiado polvo y jefes que te gritan en frente de todo el mundo. Wow, es lo mejor y la verdad es que no he dicho lo mejor de usar un uniforme con el rif de la empresa bordado”, finalizó López minutos antes de ponerse a llorar en el hombro de nuestro pasante.