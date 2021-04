Chamo con iPhone 4 movilnet sigue sintiéndose superior a dueño de Android 2022

A pesar de tener un teléfono del 2010, Alfonso Moreno sigue creyéndose tecnológicamente superior a su amigo David Montoya, quien tiene un Samsung nuevo con un procesador usado en cohetes de Tesla y una cámara de 185 tetrapíxeles. ¿Su justificación? “iPhone es iPhone”, según las palabras del propio Alfonso.

Mientras esperaba que su celular se cargara por séptima vez en el día, Alfonso nos comentó más sobre la posición de supuesta superioridad que ostenta ante su amigo: “Bro, o sea, no es por nada pero la interfaz de Android es asquerosa, pues. Los iPhone son demasiado más finos de ver, ¿me explico? O sea, tiene como una facilidad para entender que ningún otro sistema operativo tendrá en la historia, es inigualable. Muy linda la cámara de Samsung de David, pero para eso me compro una cámara aparte, pues. ¿Qué tan rápido necesita ir un celular? Lo importante es que sea tan lindo como el iPhone, ¡míralo! Con su botoncito en el medio increíble, no como ese Android que tiene y que lector de huella. ¡Pfff, qué innecesario de verdad! Android jamás en la vida podrá superar el iOS. ¡Jamás! ¡Qué gallo David que de pana piensa que su celular es más cool que el mío! Además, ¿el teléfono de él puede hacer esto?” preguntó Alfonso mientras esperaba que su teléfono se reiniciara para abrir la aplicación que hace que el celular parezca que tiene un vaso de cerveza.