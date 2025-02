Venezolano en Chile agradece que lo hayan hecho sentir como en casa con el apagón

Las tensiones entre chilenos, venezolanos y maracuchos están más altas que nunca. Por eso, para Edinson Parra, un joven barbero caraqueño que llegó a Santiago hace seis años, el apagón nacional que se vivió en el país austral fue un hermoso gesto por parte del gobierno para hacerlo sentir como en casa y dar un primer paso hacia la reconciliación entre ambos gentilicios.

Aprovechamos la falla eléctrica para enviar a nuestro pasante subpagado en carrito por puesto desde Caracas hasta Santiago Centro, allí tomó las esperanzadas declaraciones de Parra: “Hermano, de verdad que estoy muy feliz y contento con este gesto por parte del gobierno chileno. Fue todo un viaje de emociones porque, sin decirte mentira, tenía por ahí varios años que no prendía un radiecito de pila para escuchar las noticias, que no me comía una arepita con queso en la noche así a la luz de las velas. Incluso aproveché de salir a echar cuento con unos vecinos, unas señoras venezolanas —como todos aquí, pues—, que estaban diciendo que lo de la electricidad era porque estaban llegando los marines a Viña del Mar para tumbar a Boric. De verdad me sentí como en casa, fue muy nostálgico todo. Pero creo que lo más importante es que mis compañeros chilenos también vivieron esta experiencia y tal vez sea un poco más fácil relacionarnos ahora que han vivido un 0.000001% de lo que vivimos en Venezuela”, concluyó Parra, mientras le explicaba a nuestro pasante que no podía quedarse a vivir con él porque ya compartía el apartamento con otros siete primos que también son barberos.