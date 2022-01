Chamo que paga el Patreon de El Chigüire Bipolar vacila full, le aumentan el sueldo, consigue novia y saca la nacionalidad sueca

¡UNA GANGA! Con apenas 5 dólares el joven Antonio Rodríguez le dio a su vida un giro radical. Con esa módica suma mensual, Rodríguez se suscribió al Patreon del Chigüire Bipolar y al hacerlo logró conseguir novia, que le aumentaran el sueldo, la nacionalidad sueca, vacila full y —por si todo esto fuera poco— pudo ver como finalmente, después de 3 años de intentos fallidos, le saliera la barba completa.

“Al principio pensé que esos 5 dólares mensuales me iban a pegar en el bolsillo, ¿pero a quién quiero engañar? ¡Es lo mejor que me ha pasado en la vida! ¡Hasta me creció el pene en 2,5 centímetros! No estoy asegurando que lo uno tenga que ver con lo otro, ojo; pero tampoco puedo negarlo. Y gracias a esto todos estamos felices”, declaró Rodríguez, que mientras veía como su cabello crecía mientras nos hablaba, agregó: “Yo no sé, ese Patreon tiene magia, el mío. No solo te dan noticias exclusivas, también te permite mandar ideas para titulares y hasta tu foto puede salir en uno; gracias de eso conseguí jeva chamo, jeva, pasaporte, todo. La vida me dio un giro de 360 grados. ¿O es de 180? No sé, reconozco que a esa clase no fui. Pero estoy es contento; esta semana hasta me prestaron 3 Zelle para hacer mis vainas, soy la sensación de la cuadra y de las mujeres lindas”, finalizó Rodríguez, mientras ordenaba un caviar tocado por las mismísimas manos de Ibai, Dua Lipa, Billie Eilish y miles de artistas más.