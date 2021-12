“Lo más importante es pasarlo en familia”, dice desgraciado que no le compró regalo a nadie

Kevin Medina, desgraciado profesional oriundo de Valencia, usó la carta más tacaña de su mazo por 7mo año consecutivo durante la cena navideña donde junto a sus seres queridos, aseguró en la ronda de regalos “que pasar las fiestas juntos es lo único importante”, como si el cepillo Revlon con secador y tostiarepas integrado que quería su hermana no fuese el verdadero significado de la navidad.

María Carolina, la hermana de Kevin, no dudó en escrachar ante los medios a su consanguíneo, a quién ahora denomina “El Grinch de Mañongo”. “Berro chamo, no puedo creer esto, mi hermano es demasiado tacaño pero esta fue la gota que rebasó la tapara, porque ni siquiera un vaso puede comprar el agarrado ese. En mi cumpleaños al menos me había hecho una tacita de arcilla, que quedó bien fea para haberla hecho un manganzón de 27 años, pero ahora, justo después de que recibió sus regalos y pasó toda la noche encerrado en su cuarto viendo los mejores saques de banda de Juan Arango y bebiéndose el whisky de mi papá, nos sale con la payasada de que lo que importa es la familia, ¡No seas tú tan care’ tabla!”, concluyó su hermana antes de pasarle su pago móvil a Kevin.