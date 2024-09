ROMÁNTICO: Pareja de diseñadores tienen cita para analizar nueva imagen de Arturos

El amor se manifiesta de diversas maneras: con flores, poemas o incluso grafitis en el portón del vecino. Sin embargo, hoy los diseñadores gráficos Leonardo Márques y María Sánchez llevaron su relación al siguiente nivel al organizar una cita en Arturos para analizar la nueva imagen de la marca y reafirmar su afecto con un exquisito pollo frito.

“El amor a primera vista existe, y no me refiero a mi novio, sino a la nueva imagen de Arturos. Por eso decidimos celebrar nuestro aniversario pidiendo algunas delicias para ver los empaques: medallones, nuevas alitas, pana crunch, panita crunch, y el fiesta pack de 30 pollo sticks y 8 piezas de pollo. Elegimos algo sencillo porque no teníamos tanta hambre. Además, nos gusta tanto la nueva imagen que decidimos venir combinados; yo me vestí de anaranjado y a mi novio le compré un uniforme de cajera, aunque le queda un poco pequeño, resalta su figura. De verdad, no había visto algo tan hermoso como la nueva imagen de Arturos desde que nació mi hijo. Así que corran la noticia: Michelangelo no murió, ahora tiene una nueva Capilla Sixtina y se llama Arturos”, concluyó María antes de pedir un cuñete de helado de fresa Marco Polo.